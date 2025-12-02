El Grupo Puntacana anunció la apertura de los carriles de circulación sobre el elevado del cruce de Los Manantiales.

Esta medida busca optimizar el flujo vehicular desde el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) hacia las áreas aledañas.

La habilitación del paso en ambas direcciones se hizo efectiva el pasado 26 de noviembre, aunque la obra se encuentra en su fase final de construcción.

Se tiene previsto que el cruce bajo el puente entre en funcionamiento durante esta semana, una vez finalice la sincronización de los semáforos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El objetivo principal de la infraestructura es garantizar una circulación fluida y representar un ahorro de tiempo significativo para los conductores.

La intersección fue cerrada el 25 de agosto, operando hasta la fecha mediante un desvío temporal en el sentido Punta Cana-Bávaro.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la precaución y respetar las normativas de seguridad vial.

Asimismo, se solicitó acatar las directrices de los agentes de la Digesett y la Comipol para asegurar el orden en la vía.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más