Un enfrentamiento a pedradas entre grupos que apoyan y rechazan una planta de reciclaje se produjo este sábado en la comunidad de El Pedregal, municipio Pedro Brand.
El choque ocurrió cuando los residentes que respaldan la instalación en Los Aguacates intentaron iniciar una marcha y fueron bloqueados por los que se oponen al proyecto, alegando riesgo ambiental.
La tensión provocó un largo tapón en la carretera El Pedregal–La Cuaba.
Para frenar el enfrentamiento, las autoridades dispersaron gases lacrimógenos.
Horas antes, comunitarios del distrito municipal La Cuaba realizaron una protesta y obstaculizaron la vía con escombros, árboles derribados y neumáticos encendidos.
Los vecinos expresaron indignación luego de filtrarse que para ese día estaba prevista una reunión entre una comisión técnica, el senador Antonio Taveras y dirigentes comunitarios sobre el proyecto.
La convocatoria fue suspendida por razones de seguridad tras la movilización de los residentes.
