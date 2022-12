Grupo de dominicanos es detenido por cruzar la frontera de EE.UU

Los dominicanos que intentan cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos cada vez son más. De acuerdo a reportes de medios internacionales, la Patrulla de Control de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) informó que detuvo el pasado jueves a 704 migrantes en Eagle Pass en Texas luego de haber cruzado el Río Grande.

Reseñan que dentro de ese grupo había 31 dominicanos, 535 cubanos, 74 nicaragüenses, 49 colombianos, 9 peruanos, 3 mexicanos y 3 ecuatorianos. Se informó que desde el pasado 1 de octubre, cuando inició el nuevo año fiscal, el sector del Río acumula casi el 90 % de todos los grupos grandes detectados por la CBP en los Estados Unidos.

Reportes del periodista de la cadena norteamericana Fox News, Bill Melugin, detallan que solo en 24 horas más de 4,800 migrantes cruzaron de forma ilegal por El Paso y Eagle Pass, Texas, siendo los dominicanos, nicaraguenses, colombianos y cubanos los de mayor reincidencia o grupos mas grandes.

NEW: Our team on scene as another group of several hundred migrants crossed illegally into Eagle Pass, TX before sunrise this AM. The overwhelming majority of the people crossing there continue to be Dominicans, Nicaraguans, Colombians, & Cubans. Almost all adults. @FoxNews pic.twitter.com/H9tWhSXPkJ

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 10, 2022