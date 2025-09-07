El presidente Luis Abinader encabezó este fin de semana una agenda de inauguraciones y actividades en la provincia de Puerto Plata, donde destacó una inversión estatal que supera los RD$18,000 millones en infraestructura vial, educativa, sanitaria y turística.

Entre los proyectos entregados por el jefe de Estado se encuentran:

Carretera Turística La Cumbre: con una inversión de RD$11,580 millones, busca impulsar el turismo y mejorar la conectividad en la región.

Carretera El Mango–La Guaranita–La Piragua: inversión de RD$956 millones para facilitar transporte de mercancías y pasajeros.

Hospital Traumatológico de Sosúa: con una inversión de RD$800 millones, brindará atención médica especializada a miles de habitantes.

Remozamiento del Estadio José Briceño: inversión de RD$270 millones para revitalizar este espacio deportivo.

Puente Bajabonico en Altamira: obra vial con una inversión de RD$230 millones que mejora la comunicación entre comunidades.

Muelle turístico Puerto Plata–Taino Bay: con una inversión de US$80 millones (RD$4,640 millones), fortalece la oferta turística de cruceros.

El sábado, Abinader inició su recorrido con la entrega de la carretera Villa Elisa–Punta Rucia–La Ensenada, que conecta Puerto Plata con Montecristi y beneficiará a más de 27,000 personas. También inauguró dos centros educativos en Imbert, entregó 70 viviendas en el sector Kosovo y dejó en servicio talleres del Infotep para empleados de la zona franca.

La jornada cerró con la presentación de la Filarmónica Nacional en el Parque Central de Puerto Plata, como parte de la programación cultural del fin de semana.

Este domingo, el presidente Abinader continuará su agenda en la “Novia del Atlántico”, con la entrega de la carretera Maimón–Playa Teco, el lanzamiento del Programa de Titulación en San Marcos, visitas a operativos médicos y al vertedero municipal, así como un encuentro con 300 jóvenes estudiantes en el Polideportivo.

La jornada concluirá con la inauguración del edificio de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), la entrega de aceras y contenes en el centro histórico, y una reunión de trabajo con la Comisión de Desarrollo del Proyecto Punta Bergantín.

Estas iniciativas, resaltó la Dirección de Prensa de la Presidencia, confirman el compromiso del Gobierno con el bienestar social y el impulso al turismo en Puerto Plata, considerada uno de los principales destinos del país.

