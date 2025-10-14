Leandro José Villanueva Acebal, actual miembro de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fue designado por el presidente Luis Abinader como candidato a dirigir la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodd), después de que en septiembre Estados Unidos propusiera que el Gobierno dominicano encabezara este organismo.

La actual directora ejecutiva de la Unodc, Ghada Waly, dejará su cargo el próximo mes y entonces se abrirá un proceso de selección para ocupar la vacante, indicó el Gobierno en su página web donde se recuerda que EEUU "consideró que la República Dominicana tiene la trayectoria y el compromiso necesarios en materia de control de drogas y lucha contra el crimen organizado para proponer un candidato con capacidad de liderazgo".

Antes de la DNCD, Villanueva fue viceministro de Salud Pública y director general de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

La Presidencia destacó que el Gobierno estadounidense resaltó que el país caribeño ha demostrado buenas prácticas en la aplicación de políticas contra el narcotráfico y la criminalidad, por lo que "su eventual candidatura contribuiría a fortalecer el papel de la Unodc como organismo especializado en la materia".

La Unodc fue fundada en 1997 con el objetivo de hacer del mundo "un lugar más seguro frente a las drogas, la delincuencia, el terrorismo y la corrupción", según consta en la web de la organización.

Este organismo trabaja en 150 países, creando redes de cooperación transfronteriza y proporcionando datos y análisis fiables.

Además, la Unodc también forma a jueces, agentes de policía y funcionarios fronterizos, así como a trabajadores sociales y sanitarios, "con el fin de que las comunidades sean más seguras y resilientes".

