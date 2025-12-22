La titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, informó que están creadas las condiciones en el país para que empresas lideradas por mujeres formadas en la técnica de Cuidados comiencen a operar a partir del próximo año, debido al avance alcanzado a través de la formación de personal técnico-profesional y de las normativas establecidas, avaladas por organismos internacionales.

Durante el II Almuerzo-Taller para Personal Formado en Cuidado a Adultos Mayores Reyes expresó su satisfacción con el empeño y dedicación de quienes han decidido dedicarse a atender a personas adultas mayores con condición de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad extrema; destacando, además, que este es un nuevo campo laboral que se abre para que miles de dominicanas y dominicanos puedan insertarse y emprender.

En la actividad se entregó a más de trescientas personas cuidadoras, en su gran mayoría mujeres, los carnés para realizar una pasantía en los Centros de Cuidado de Día del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), durante 200 horas remuneradas.

Asimismo, la titular de Desarrollo Social Supérate destacó la importancia en materia de creación de fuentes de empleo que tiene este proyecto, donde técnicas y técnicos dedicados al oficio puedan constituir su micro y pequeña empresa para brindar servicio de cuidado al Conape, multiplicando con ello la empleabilidad que puede generar esta iniciativa.

“De aquí pueden salir empresas donde cada una de ustedes pueden constituir sus agencias para dar este servicio. El año que viene vamos a lanzar una licitación para que sean empresas las que contraten a las cuidadoras y cuidadores, y yo creo que son ustedes las que deben encabezar esas MIPYMES Mujer, porque nadie va a saber más de cuidado que las mujeres, así que Conape que se ponga las pilas para que estas mujeres me las contrate todas el año próximo, en el mes de marzo”, exhortó.

En ese orden, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, agradeció a Gloria Reyes y a sus colaboradores por tomar a su municipio como parte de este plan piloto de la Estrategia Nacional de Cuidados, donde la mayoría del personal que ha sido formado pertenece a esta demarcación, al tiempo que se comprometió a brindar todo el apoyo institucional que necesite el proyecto.

Carta Compromiso

A mediados del pasado mes de noviembre, 100 personas cuidadoras (63) Santo Domingo Este y (37) Azua firmaron las Cartas Compromiso para iniciar pasantías prácticas y supervisadas en los Centros de Atención de Día del Conape. Los egresados pertenecen a la cuarta cohorte del piloto Comunidades de Cuidado.

En el marco de las firmas de las Cartas Compromiso, la Dirección de Desarrollo Social Supérate hizo una donación de insumos y equipos a la dirección de Cuidados Domiciliarios y Centros de Día del Conape. Dicho aporte facilitará la labor de los pasantes, ya que podrán contar con las herramientas básicas necesarias para brindar un servicio de calidad.

Los materiales entregados consisten en mascarillas quirúrgicas, toallas húmedas, alcohol en gel, gasas, algodón, desechables (pañales para adultos, guantes y sábanas); además, de termómetros infrarrojos y monitor para medir la presión arterial.

Imple‍mentación de la Estrategia Nacional de Cuidados

La institución encargada de la ejecución de la protección social lidera la implementación operativa de la Estrategia Nacional de Cuidados, a través de un piloto que arriba a su cuarto año, con resultados tangibles y escalables. Entre estos resultados se destacan los programas de acciones formativas en cuidado a personas adultas mayores, primera infancia y el programa innovador de asistentes personales para personas con discapacidad, así como el servicio de cuidado domiciliario; componente innovador que se encamina a cumplir dos años de aplicación en los municipios priorizados de Santo Domingo Este y Azua.

La Estrategia Nacional de Cuidados proyecta una ampliación significativa de su alcance territorial, con la extensión de los servicios y acciones al Gran Santo Domingo y a la provincia Azua, fortaleciendo la red pública de cuidados y consolidando los aprendizajes del piloto como base para su escalamiento nacional.

