El exviceministro de Creatividad y Formación Artística, Giovanny Cruz Durán, afirmó que nunca solicitó ni utilizó una tableta Samsung Galaxy valorada en RD$77,100 que figura entre los bienes no localizados durante una inspección en el Ministerio de Cultura, correspondiente al período de septiembre de 2021 a diciembre de 2023, cuando Milagros Germán dirigía la institución.

En una declaración titulada Precisando sobre una auditoría en el Ministerio de Cultura, Cruz respondió a una publicación de Acento sobre los hallazgos atribuidos a una auditoría de la Contraloría General de la República. El exfuncionario dijo que intentará verificar la información, aunque aclaró que no pone en duda su veracidad.

Cruz sostuvo que el equipo no fue solicitado ni utilizado por él y que esa afirmación podría comprobarse mediante los registros digitales del dispositivo.

Según explicó, la pérdida fue investigada y reportada en los informes elaborados en ese momento. Agregó que, durante ese período, el Ministerio de Cultura recibió los servicios de compañías privadas contratadas para trabajos de mantenimiento y reparación durante varios fines de semana, que abarcaron también los viceministerios.

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No obstante, aclaró que no atribuyó responsabilidad por la desaparición a los trabajadores de esas compañías ni a empleados de la institución. Afirmó que dejó cualquier conclusión sobre lo ocurrido en manos de los investigadores.

El exviceministro consideró necesario hacer la precisión porque la referencia al equipo podría vincularlo con el caso. También señaló que durante ese período se produjeron pérdidas de otros bienes de mayor valor, sin ofrecer detalles sobre esos hechos.

Cruz indicó que, cuando ejercía como viceministro y le correspondía despachar asuntos financieros y administrativos ante la ausencia de la titular de Cultura, recibió una solicitud directa de la Presidencia de la República para remitir copias de todos los movimientos financieros gestionados desde su despacho.

Aseguró que cumplió con el requerimiento y que informó de esa gestión a las dos ministras con las que coincidió durante su paso por la institución. Añadió que, aunque la solicitud no volvió a repetirse, continuó enviando a la Presidencia detalles de la ejecución financiera de su despacho.

Irregularidades por RD$ 304.8 millones en Cultura

La Contraloría General de la República señaló observaciones e irregularidades financieras por RD$ 304.8 millones en una auditoría interna al Ministerio de Cultura, correspondiente al período de septiembre de 2021 a diciembre de 2023, durante la gestión de Milagros Germán. El informe describe debilidades en control interno, contabilidad, tesorería, inventarios, activos, compras y recursos humanos.

La Contraloría notificó el proceso de auditoría al Ministerio de Cultura mediante una comunicación emitida en febrero de 2023. El trabajo abarcó presupuesto, compras, tesorería, cuentas por pagar, bienes muebles e inmuebles, inventarios y recursos humanos, con el propósito de evaluar la eficacia de los controles internos.

A partir de esa revisión, el peso económico de las debilidades adquiere relevancia propia. Para evitar duplicidades o mezclar conceptos distintos, el monto más prudente de observaciones monetarias directamente cuantificadas asciende a RD$ 304,845,908. Ese total excluye saldos o existencias bajo control observado y deja fuera partidas usadas solo como contexto operativo, como el presupuesto total ejecutado, el monto global de compras revisadas, el gasto salarial anual, los ingresos extrapresupuestarios y las nóminas no publicadas.

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