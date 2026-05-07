Diversas fuerzas de izquierda del ámbito universitario proclamaron a Jorge Asjana David como candidato y próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), durante un acto de unidad en el que participaron estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, quienes reafirmaron su compromiso con la transformación de la academia.

Durante el encuentro, los dirigentes destacaron que el respaldo de los sectores progresistas se suma al apoyo expresado previamente por organizaciones políticas nacionales, entre ellas el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consolidando una amplia coalición en torno a la candidatura de Asjana David.

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La actividad se realizó en el marco del 57 aniversario del Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), organización fundada en 1969 por el dirigente revolucionario Amín Abel Hasbún y vinculada históricamente a la defensa de una universidad pública, democrática y popular.

En representación del FEFLAS, el Frente Universitario Renovador (FUR) y la Corriente Sindical Juan Pablo Duarte (CSJPD), el presidente del FEFLAS, José Estalin Quezada, afirmó que la unidad entre estudiantes, docentes y administrativos refleja un momento histórico para la UASD, caracterizado por la convergencia de distintas generaciones y sectores universitarios.

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Valoramos la trayectoria del doctor Asjana David, quien tiene sus orígenes en el movimiento estudiantil, experiencia docente y cercanía con la comunidad universitaria, expresó Quezada, al señalar que su perfil representa una garantía de compromiso con las necesidades reales de la institución y con la construcción de una UASD moderna y adaptada a los desafíos actuales.

De su lado, el coordinador nacional del Frente Universitario Renovador (FUR), Wagner Gomera, indicó que los docentes se sienten identificados con las propuestas académicas presentadas por Asjana David, especialmente las relacionadas con el fortalecimiento de la calidad docente, la innovación curricular, la investigación científica y la modernización institucional.

Las organizaciones también presentaron propuestas orientadas a la ampliación de la oferta académica, el fortalecimiento del cuerpo docente, la mejora de la infraestructura universitaria y la creación de espacios seguros y dignos para el estudiantado en todo el país, reiterando que el estudiante debe ser el eje central de la gestión universitaria.

Al agradecer el respaldo recibido, Jorge Asjana David aseguró que ha llegado el momento de impulsar una nueva etapa para la UASD basada en la eficiencia, la calidad educativa, la unidad de la comunidad universitaria y el rescate de la dignidad institucional.

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