Fuertes lluvias producto de la vaguada inducida por el huracán Melissa provocaron esta tarde-noche la inundación de varios sectores de la ciudad de Santiago de los Caballeros, entre ellos el elevado a la entrada de la ciudad.

Brigadas de la Defensa Civil y de los Bomberos tuvieron que intervenir para desaguar el inundado paso a desnivel (elevado), situación que generó dificultades en el tránsito debido que el agua impidió el paso en uno de los sentidos de la vía conocida como Avenida Monumental.

La Defensa Civil Santiago reportó que fue necesario el uso de equipos para perforar los muros de la estructura y lograr el desagüe.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Francisco Arias, director de la institución, también reportó que las lluvias produjeron inundaciones en el centro urbano y en los barrios.

"Ante esta situación, hacemos un llamado a la población residente en zonas vulnerables a tomar todas las medidas de precaución necesarias ante el posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, así como por posibles inundaciones momentáneas en carreteras y vías principales", dijo Arias.

Algunas zonas inundadas fueron áreas próximas del parque de León Jiménez, Arroyo de Gurabo río Pontezuela, El Fracatán, Río Jacagua, Hoya de Caimito, de Vuelta Larga y cañada Baldón, entre otros puntos vulnerables.

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) Claudio Martinez detalló que la estación pluviométrica de Pontezuela en Santiago registró desde la 4 pm hasta la 6 pm un total de 84.4mm de lluvia.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más