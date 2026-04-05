Frente Amplio resalta labor del periodismo dominicano en el Día Nacional del Periodista

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, celebrado cada 5 de abril, el Frente Amplio reconoció la labor que desempeñan los profesionales de la comunicación en la República Dominicana, destacando su compromiso con la verdad, la transparencia y el derecho del pueblo a estar informado.

La organización política, encabezada por su presidenta, María Teresa Cabrera, y su secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda, Helioenay Castro, valoró el rol histórico del periodismo en la construcción democrática del país, desde la aparición del primer periódico nacional, El Telégrafo Constitucional en 1821, hasta la actualidad, marcada por nuevos desafíos en el ecosistema mediático.

El Frente Amplio subrayó que el ejercicio del periodismo constituye un pilar esencial para la democracia, al garantizar el acceso a información veraz y oportuna, fomentar el pensamiento crítico y contribuir a la rendición de cuentas de los poderes públicos y privados.

En ese contexto, la organización hizo referencia al reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el cual sitúa a la República Dominicana en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, con una puntuación de 82.17. No obstante, el informe advierte que esta posición, aunque positiva, es frágil y enfrenta amenazas que podrían afectar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales.

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“El reconocimiento internacional debe servir como estímulo, pero también como llamado de alerta, al persistir riesgos como la precariedad económica de los medios, el uso discrecional de la publicidad estatal y propuestas legislativas que podrían abrir espacio a mecanismos de censura”, expresó la organización.

Asimismo, el Frente Amplio señaló que el contexto actual exige mayores garantías para el ejercicio independiente del periodismo, especialmente ante fenómenos como la migración de la inversión publicitaria hacia plataformas digitales globales, lo que debilita la sostenibilidad de los medios tradicionales y los expone a presiones externas.

“Felicitamos a todas y todos los periodistas en su día, reconociendo su entrega, dedicación y compromiso con informar la verdad. Su labor constituye una pieza fundamental para la democracia y el derecho del pueblo a estar informado. ¡Feliz Día Nacional del Periodista!”, concluyó la nota.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más