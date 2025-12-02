Frente Amplio denuncia reubicación de procesados en caso SeNaSa y exige celeridad judicial

El Frente Amplio reiteró la necesidad de judicialización inmediata y sanción ejemplar contra los responsables de los graves actos de corrupción revelados en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en los que habrían actuado autoridades de la institución en complicidad con sectores empresariales privados y bajo el posible amparo de mecanismos vinculados a alianzas público-privadas.

El Frente Amplio expresó su profunda preocupación porque, pese al tiempo transcurrido desde que se destapó el escándalo, no existe hasta el momento una sola acción judicial, mientras continúan aplicándose medidas que restringen el acceso de los afiliados a los servicios, aun cuando la institución recibe más recursos por el aumento de la cápita y otros ajustes financieros.

“Lo que vemos en SeNaSa es la expresión de una lógica depredadora que despoja a la población de recursos que deben garantizar derechos fundamentales, para terminar en manos de mafias enquistadas en el Estado y vinculadas a intereses empresariales”, afirmó el FA.

Entre los mecanismos fraudulentos que gravitan sobre la denuncia se encuentran: Traspaso de fondos públicos al sector privado a través de los “puntos médicos”, pasando de pagar RD$20 a centros públicos a pagar RD$130 al sector privado, generando pagos mensuales que habrían oscilado entre RD$65 y RD$104 millones, pago de más de RD$4 mil millones por entrega de medicamentos a un proveedor no habilitado para esa función, un programa de nutrición para adultos mayores con una ejecución entre RD$4 y RD$6 mil millones sin que se conozca la lista real de beneficiarios.

Además, desvío de fondos de los afiliados mediante contabilidad paralela, informes manipulados y sobornos para agilizar pagos a prestadores y duplicidad de facturas y facturación irregular, en su mayoría proveniente de prestadores privados.

“Estamos ante un modelo que convierte el Estado en una finca privada de elites políticas y económicas que saquean lo que pertenece al pueblo”, puntualizó.

Procesados reubicados en otros cargos

La organización política también denunció, que varios de los funcionarios implicados no solo no han sido procesados, sino que han sido reubicados en otros cargos, incluso fuera del país, lo que refuerza la idea de una protección política que impide el avance de la justicia.

“El pueblo dominicano está atrapado entre dos poderes que frenan su desarrollo: una élite política que utiliza los bienes públicos para financiar campañas y sostener estilos de vida de lujo, y una élite económica sobre todo financiera que se beneficia del presupuesto sin aportar proporcionalmente al país”, señaló el FA.

Finalmente, el Frente Amplio convocó a la población, a las organizaciones comunitarias, sociales y progresistas a organizarse y movilizarse para exigir el fin de estas prácticas de saqueo y para conquistar un gobierno comprometido con la transparencia, la justicia y el bienestar del pueblo dominicana.

