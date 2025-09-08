La especialista en temas migratorios, Flor Rojas advirtió que el reto más urgente en materia migratoria es superar las narrativas polarizadoras y avanzar hacia políticas públicas fundamentadas en evidencia verificable, que reconozcan la dignidad de los migrantes y fortalezcan la democracia.

Durante su intervención en la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, Rojas destacó que el discurso público ha convertido a los migrantes en “herramientas políticas” y en “supuestas amenazas a la seguridad”, lo que normaliza la discriminación y erosiona valores democráticos.

“La migración no puede seguir siendo tratada como un problema a resolver ni como una emergencia temporal, sino como un fenómeno estructural y parte esencial del desarrollo”, enfatizó.

Rojas destacó que los estudios internacionales demuestran que el declive demográfico hace que la migración sea indispensable para muchas naciones, especialmente en Europa, y que los migrantes aportan no solo mano de obra, sino innovación, productividad y cohesión social.

A continuación ponencia integra de Flor Rojas:

