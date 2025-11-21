La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, dijo este viernes que, desde el Ministerio Público, se trabaja en la investigación del caso de la menor de 11 años de edad que murió ahogada en una piscina de la hacienda Los Caballos, en el sector Gurabo.

Al ser preguntada por periodistas, la titular del Ministerio Público local explicó que, por la delicadeza del caso, no se puede abundar sobre los detalles del proceso, el cual —aclara— solo es público para las partes.

Abreu manifestó que no se descarta una sanción para los responsables (administración) de la hacienda Los Caballos; no obstante, afirmó que esa decisión dependería de los resultados de la investigación.

“El centro está cerrado; ya el tema de una sanción o no se va a verificar conforme a todas las indagatorias de lugar”, dijo Abreu.

La funcionaria agregó que se trabaja en el seguimiento a los padres de la menor fallecida.

El pasado 19 de noviembre de 2025, personal del Ministerio Público y la Defensa Civil en Santiago cerraron de manera temporal la piscina, mientras se realizan las indagatorias de lugar.

Las autoridades también confirmaron que la piscina donde se ahogó la menor Sthopora Ann-Mircie era un área para personas adultas y no contaba con las condiciones básicas de seguridad.

La niña, hija de padres de nacionalidad haitiana, residentes en Santiago, se ahogó en la piscina de la hacienda Los Caballos, mientras compartía con compañeros de clases en una excursión del colegio de clase media-alta Leonardo Da Vinci, que reunió a los 80 estudiantes más sobresalientes para ese evento. Esto incluía a Sthopora Ann-Mircie, quien sumaba seis años en el centro educativo.

