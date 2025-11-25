El Ayuntamiento del Distrito Nacional y Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (Mude) firmaron un acuerdo para desarrollar el proyecto "Gobernanza participativa a través de una cultura de prevención de la violencia de género y manejo de basura", el cual busca la integración social en acciones de prevención a través del arte y el deporte, en eventos de concientización de limpieza y clasificación de residuos sólidos.

El pacto fue rubricado por la alcaldesa Carolina Mejía y la directora ejecutiva de Mude, Rosa Rita Álvarez con el apoyo de la Xunta de Galicia, propiciando el fortalecimiento del compromiso de seguir trabajando por una ciudad más segura.

En ese orden, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía explicó que este pacto tiene por objetivo promover la igualdad de género y manejo de gestión de los residuos sólidos para el fortalecimiento de la buena gobernanza municipal a través de la concientización ciudadana, impulsando transformaciones reales y duraderas.

Además, el acuerdo busca implementar campañas locales contra la violencia de género y promover comportamientos responsables para fortalecer la participación ciudadana como base de una gobernanza moderna, participativa y equitativa.

De su lado, la directora ejecutiva de Mude, aseguró que trabajar por una cultura de prevención de la violencia y por la promoción del manejo adecuado de los desechos y los plásticos, involucrando la participación comunitaria, contribuye a aumentar la conciencia ciudadana, lograr cambios culturales y tener comportamientos más comprometidos que lleven beneficios a la población.

Para ambas entidades, este acuerdo renueva la determinación de seguir trabajando por comunidades de un Distrito Nacional más seguro, más justo, y más humano, donde las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial en entornos libres de violencia y con servicios municipales fortalecidos.

