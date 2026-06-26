La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó su preocupación por la rapidez con la que el Congreso Nacional ha aprobado y modificado diversas normativas en las últimas semanas, al considerar que algunos proyectos requieren un mayor nivel de análisis, deliberación y consenso social.

La entidad señaló que distintos sectores de la sociedad han cuestionado la celeridad con la que se han conocido iniciativas legislativas que, por su impacto en el ámbito social y productivo, demandan procesos de consulta más amplios y una evaluación más profunda de sus posibles consecuencias.

Legislación con mayor diálogo y consenso

En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, FINJUS reconoció que el Congreso tiene la atribución constitucional de aprobar las leyes que rigen el funcionamiento del Estado y la democracia. No obstante, sostuvo que las críticas surgidas en torno a recientes decisiones legislativas deben ser atendidas por los legisladores.

La organización advirtió que prescindir de consultas en asuntos de alto interés público puede provocar que las leyes dejen de percibirse como instrumentos orientados al bien común y sean vistas como decisiones unilaterales o vinculadas a intereses particulares.

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A juicio de FINJUS, esta práctica amplía la distancia entre las instituciones y la ciudadanía, debilita la confianza pública y afecta la calidad del sistema democrático.

Asimismo, consideró que la tendencia a legislar sin promover acuerdos multisectoriales contradice una de las principales fortalezas de la democracia dominicana: la capacidad de construir consensos en torno a los grandes temas nacionales.

La entidad alertó que, de mantenerse esa dinámica, podrían surgir escenarios de incertidumbre jurídica y de políticas públicas que reduzcan la coherencia de la acción estatal y dificulten la planificación de estrategias sostenibles a largo plazo.

FINJUS exhortó al Congreso Nacional a corregir cualquier práctica que limite el diálogo en el proceso legislativo y reiteró su disposición de colaborar con las comisiones de ambas cámaras para fortalecer la elaboración de leyes mediante procesos participativos.

La organización afirmó que su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y promover un clima de convivencia pacífica y desarrollo económico y social.

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