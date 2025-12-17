La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó a las autoridades nacionales a priorizar el fortalecimiento institucional, realizar un diálogo basado en evidencia y el respeto al marco legal vigente como condiciones indispensables para cualquier reforma estructural que impacte el derecho fundamental como la fusión del Ministerio de educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

A través de un comunicado, Finjus indicó que la transformación del sistema educativo nacional exige condiciones de madurez institucional, estabilidad política y confianza social, así como un clima propicio para el diálogo informado, considerando que, en las circunstancias actuales, una fusión ministerial de esta naturaleza podría generar “incertidumbre, inestabilidad jurídica y afectar la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo educativo y científico del país”.

Añadió que una reforma de este alcance requiere la existencia de un consenso nacional, sustentado en evidencia empírica, análisis técnicos rigurosos y en la evaluación de modelos comparados.

“Hasta el momento, no se ha promovido un proceso participativo que integre de manera efectiva a la comunidad educativa, académica, científica, a las instituciones de educación superior y a la sociedad civil organizada. La ausencia de este consenso convierte la propuesta en prematura y carente de un análisis más profundo", explicó.

A continuación, documento integro de Finjus, firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán:

