Los usuarios de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta a Los Alcarrizos con el Distrito Nacional, ya no tendrán que realizar el cambio de tren en la estación Franklin Mieses, informó este domingo la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT). La medida permite a los pasajeros continuar su recorrido a bordo de la misma unidad hasta la estación María Montez.

La eliminación de la transferencia modifica el esquema de operación provisional que se mantenía desde la inauguración de la extensión el pasado 24 de febrero. Hasta ahora, quienes viajaban desde Los Alcarrizos debían cambiar de tren y de andén en Franklin Mieses para continuar hacia María Montez, una situación que había generado quejas entre usuarios que esperaban la entrada en operación plena del servicio.

La EMT indicó que el servicio continúa siendo gratuito y mantiene el horario establecido durante la fase de marcha blanca: de lunes a sábado de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. La Línea 2C cuenta con cinco estaciones y extiende el sistema de transporte masivo desde la estación María Montez hasta Los Alcarrizos, conectando comunidades del oeste de Santo Domingo.

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La eliminación de la transferencia responde a una de las principales quejas expresadas por usuarios desde la inauguración de la Línea 2C, quienes señalaban que el cambio obligatorio de tren en Franklin Mieses aumentaba el tiempo de viaje y las esperas

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