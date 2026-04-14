La Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA) llamó la atención ante el crecimiento masivo e irregular del sector, la falta de tributación, la competencia desleal, la supremacía de las concesiones privadas y otros males que crecen bajo la complicidad, por inacción, del Ministerio de Hacienda y Economía y otros entes del Estado.

José Armando Cedeño, vicepresidente de la entidad, aseguró que esta situación va contra la ley 139-11, la 253-12 y los decretos que regulan las bancas, lo que ha permitido un crecimiento peligroso de los establecimientos ilegales en cada esquina, al punto de que estos superan en número a los registrados.

Descontrol y plan de premios que quiebra al sector

De la misma forma, la entidad considera que al descontrol actual se suma el irrespeto al "Plan de Premios Regulados", prometiendo montos que quiebran al sector y enriquecen a unos pocos.

En rueda de prensa, Cedeño dijo no entender cómo las autoridades no intervienen, ya que de hacerlo el impacto fiscal sería significativo.

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"El aporte al fisco sería millonario, dinero que serviría como soporte ante la crisis global, y aún así el Gobierno se sigue negando a fiscalizar debidamente y poner orden en el sector bancas de loterías. Es inaudito, y por eso es imposible no pensar que alguna autoridad se está beneficiando", sostuvo el dirigente gremial.

Seis reuniones con Abinader y todo quedó en palabras

Cedeño resaltó que solo con el presidente Luis Abinader, FENABANCA se ha reunido en seis ocasiones. Otros encuentros han ocurrido con Magín Díaz, actual ministro de Hacienda y Economía, quedando todo en palabras. No obstante, varios artículos de las leyes 494-06 y 253-12 disponen expresamente que Hacienda regule, organice y supervise todo lo relativo a los juegos de azar.

El llamado al diálogo nacional

En el marco del llamado a diálogo nacional del presidente de la República, el vicepresidente de FENABANCA consideró que el momento es propicio para que el sector sea escuchado y se tomen medidas concretas.

"Este momento, como bien indica el presidente de la República, es idóneo para dialogar y aportar. Nosotros representamos miles de bancas que tributan y pueden ser más eficientes en ello, si se cierran las ilegales y se organiza el sector como venimos reclamando por años ante el propio primer mandatario, el ministro y funcionarios de Hacienda", abundó Cedeño.

Terminales remotas hasta en hospitales y escuelas

Otro elemento calificado como muy grave es la venta de números mediante terminales remotas tipo verifone, incluso dentro de centros hospitalarios y docentes, una práctica que, además de ilegal, violenta los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad por encontrarse enfermas.

Un ludo-Estado anárquico que le cuesta RD$5,000 millones al año al fisco

El vicepresidente y vocero de FENABANCA mostró su extrañeza ante la actitud de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo de hacerse de la vista gorda ante una situación que, a su juicio, acerca a la República Dominicana a un ludo-Estado anárquico y le hace perder al Estado al menos cinco mil millones de pesos cada año en impuestos no pagados.

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