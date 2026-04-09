El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe “Fellito” Suberví, defendió los trabajos de saneamiento de cañadas desarrollados por la institución y anunció que este año se intervendrán 17 kilómetros adicionales, que se sumarán a los 45 kilómetros ya en ejecución, para alcanzar un total de 63 kilómetros en el Gran Santo Domingo.

Suberví informó que, hasta la fecha, la CAASD ha entregado 19 kilómetros saneados y que otros 27 se encuentran en fase de terminación. Indicó que la ampliación de los trabajos responde a instrucciones del presidente Luis Abinader y que los nuevos 17 kilómetros se ejecutarán en 25 lotes, con la participación de 161 contratistas.

El funcionario sostuvo que el saneamiento de cañadas es un proceso complejo y que las críticas suelen surgir antes de que las obras concluyan. “Los procesos de construcción son tediosos e incómodos, pero hay que hacerlos y hacerlos bien”, expresó.

Como ejemplo, citó que durante las lluvias registradas el pasado miércoles —que calificó como históricas en puntos específicos del Distrito Nacional— no se reportaron inundaciones en las obras ya terminadas y entregadas.

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También mencionó el caso de Cristo Park, construido en una hondonada de Cristo Rey, y afirmó que en los 19 kilómetros entregados “antes eran lugares de temor para los residentes” y que ahora cuentan con diseños que permiten manejar mayores caudales y evitar la acumulación de agua.

Suberví se refirió, además, a los daños provocados por las lluvias cuando los filtrantes se tapan debido a la acumulación de desechos sólidos lanzados de manera irresponsable. En ese contexto, llamó a la sociedad, partidos políticos y medios de comunicación a impulsar campañas educativas sobre el impacto de la basura en el medioambiente y en la infraestructura pluvial.

“El país no tiene un sistema hidráulico que soporte la cantidad de basura que se tira en afluentes, calles y entornos donde vive la gente”, afirmó, al señalar que en las jornadas de limpieza se retiran desde plásticos hasta piezas de vehículos.

Como caso reciente, dijo que fue necesario detener operaciones del acueducto Barrera de Salinidad —una obra que, según explicó, costó al Estado 140 millones de dólares— debido a la acumulación de plásticos en el área de toma, lo que afectó a los usuarios del servicio.

Finalmente, recordó que en 2020 se realizó un levantamiento de 105 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo y pidió paciencia a la población mientras concluyen los trabajos en curso.

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