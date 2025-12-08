Faride anuncia flexibilización horario ventas de alcohol en bares y restaurantes por fiestas

El Ministerio de Interior y Policía, bajo el mando de Faride Raful, dispuso este lunes la ampliación de manera temporal del horario para la venta de bebidas alcohólicas durante las festividades navideñas y de fin de año.

Las discotecas, bares, clubes, restaurantes, centros de eventos, piano bares y casinos podrán operar de domingo a jueves hasta las 3 de la madrugada, mientras que los viernes y sábado se extenderá hasta las 4 de la madrugada.

Además, no habrá límite de horario para el expendio de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 y del 1 de enero de 2026, tal como se ha hecho en años anteriores.

Las disposiciones estarán vigentes desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, con el objetivo de garantizar celebraciones seguras y ordenadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se precisó que la modificación no aplica para colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tiendas de licores, los cuales continuarán operando todos los días hasta las 12:00 de la madrugada.

La ministra Faride Raful recordó que la aplicación de la medida será vigilada por la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con el apoyo de la Policía Nacional. Las violaciones podrían generar sanciones como cierres temporales o definitivos, además de la cancelación de licencias.

Asimismo, destacó que el Gobierno ha duplicado la presencia de policías y miembros del Ministerio de Defensa en todo el territorio nacional, superando los 27,000 agentes, monitoreados permanentemente para reforzar la seguridad ciudadana durante las festividades.

"Podemos llenar las calles de uniformes, pero nada será suficiente sin responsabilidad compartida. Nuestro compromiso es proteger la vida y evitar que una familia dominicana pase la Navidad lamentando una pérdida", dijo la funcionaria.

Raful también recordó que el proceso de renovación de licencias de armas de fuego continúa vigente hasta el 31 de diciembre, e invitó a regularizar permisos vencidos bajo el régimen de gracia dispuesto por la institución.

Estadísticas

Por otra parte, afirmó que tasa acumulada de homicidios en 2025 se sitúa en 8.0 por cada 100 mil habitantes, con un total de 1,174 casos, lo que representa 213 homicidios menos que en 2023 y 87 menos que en 2024.

Esta reducción responde al impacto de los operativos preventivos y al trabajo sostenido de la Fuerza de Tarea Conjunta a nivel nacional, aseguró la ministra Raful.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más