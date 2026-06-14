Familiares de Johanna Lisbeth Contreras, de 22 años, reportada como desaparecida desde el miércoles, solicitaron a las autoridades realizar una investigación para esclarecer su caso y determinar su paradero.

Los parientes de la fémina manifestaron su preocupación ante la falta de información sobre su ubicación y pidieron que se intensifiquen las labores de búsqueda.

Asimismo, denunciaron que la última persona con la que habría estado Johanna Lisbeth Contreras sería presuntamente un miembro de las Fuerzas Armadas, por lo que solicitaron a las autoridades que sea interrogado como parte de las investigaciones.

Los familiares hicieron un llamado a los organismos competentes para que agilicen las pesquisas y puedan ofrecer respuestas sobre la desaparición de la joven.

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