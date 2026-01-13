Familiares de joven fallecido tras incidente con agentes policiales exigen justicia

Tras esperar 17 días por la acción de las autoridades, familiares de un joven de 23 años de edad, fallecido tras ser baleado durante un incidente con una patrulla policial, protestaron en el Palacio de Justicia local para exigir que el caso no quede impune.

Los deudos de José Miguel Miranda Flete motivaron la protesta con el alegato de que no se ha apresado al agente que disparó en su contra la madrugada del 25 de diciembre, en el barrio La Ceibita-El Papayo, en la zona sur de Santiago.

El joven falleció el 29 de diciembre y, desde entonces, los parientes y amigos de Miranda Flete han denunciado que las autoridades procuran encubrirlo.

Con carteles en manos con mensajes de no impunidad, los ciudadanos se ubicaron en las escalinatas de la sede judicial para vociferar: “queremos justicia”.

Los manifestantes denunciaron que el agente policial no ha sido detenido, como afirman las autoridades policiales, que, según informaron, les han pedido no hablar de este caso a los periodistas.

Tras la protesta, el fiscal adjunto Gerardo Ponce conversó con los familiares y parientes del joven fallecido y garantizó que la investigación está en curso y que se actuará con apego a la ley.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más