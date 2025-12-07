Familia en Hato Mayor confirma muerte de supuesto 'narcopiloto' dominicano derribado en Venezuela

La familia de Avelino Astacio Santana confirmó su muerte en territorio venezolano, información comunicada por su hija Sorabel Astacio Monegro y difundida por allegados en Hato Mayor.

Los familiares indicaron que Astacio falleció mientras pilotaba una aeronave en Venezuela, país donde trabajó durante años, aunque no precisaron el lugar exacto ni las circunstancias del hecho.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó el 5 de diciembre la interceptación e inmovilización de una aeronave declarada hostil en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

Según el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, el avión ingresó al espacio aéreo venezolano sin identificación, sin plan de vuelo y con el transponedor apagado, lo que activó un protocolo de interdicción con tres cazas F-16 de fabricación estadounidense perteneciente a la FANB.

La aeronave no acató las instrucciones y fue obligada a realizar un aterrizaje forzoso en Apure, donde quedó "inmovilizada", sin que las autoridades venezolanas informaran de fallecidos o identidad del piloto, ni de la supuesta carga de droga que eventualmente transportaba.

La FANB ha señalado que en 2025 han sido inmovilizadas 28 aeronaves y 419 desde la promulgación de la ley de defensa del espacio aéreo en 2012.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la muerte de Astacio guarda relación con esta o con otras recientes operaciones antinarcóticos realizadas por la FANB.

