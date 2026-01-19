Falleció este lunes Manuel Rivas, exdirector de la OMSA

Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y militante del Partido de la Lineración Dominicana, falleció este lunes víctima de un cáncer contra el que luchó los últimos años.

Fue el titular de la OMSA desde el año 2012 al 2017, cuando fue implicado en el asesinato del profesor universitario y abogado Yunior RamÍrez, en un caso de ocultamiento de presunta corrupción administrativa en esa instancia.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo descargó de toda responsabilidad penal tras ser previamente sentenciado por el asesinato de Ramírez, crimen ocurrido en octubre de 2017.

Fue condenado a dos años de prisión en ese caso, en el que también fue señalado su asistente personal, Argenis Contreras, quien estuvo prófugo por varios meses y luego condenado a 20 años de prisión.

Posteriormente, la SCJ decidió descargar de toda responsabilidad penal al exdirector de la OMSA por la muertedel togado y paralelamente el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional lo absolvió en el caso por corrupción.

El titular del Secretariado Participación Comunitaria del PLD, Dilen Montero confirmó el deceso en la red social X

