La comunidad cultural, académica y política dominicana lamenta este miércoles 29 de abril de 2026 la partida del señor Vinicio Dotel, hombre de letras y de micrófono que dedicó su vida al arte de la palabra, tanto escrita como hablada.
Dotel deja un legado construido desde dos vocaciones que se complementan: la poesía, con la que exploró la sensibilidad humana, y la locución, oficio con el que llevó su voz a las audiencias dominicanas a lo largo de los años.
Una familia que llora su partida
El señor Vinicio Dotel era esposo de María Francisca Caraballo y padre de seis hijos: Francia, Omar, Tyrone, Olaya, Aleida e Ildamari Dotel, quienes junto a su madre convocaron a familiares, amigos y allegados a despedirlo.
Entre sus hijos destaca la figura de Olaya Dotel Caraballo, politóloga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), investigadora asociada de FLACSO y exviceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; es actual viceministra del Ministerio de la Presidencia. Olaya es también colaboradora habitual de Acento.com.do, donde ha publicado análisis políticos y sociales de referencia en el debate público dominicano.
Los actos fúnebres
De acuerdo con la esquela difundida por la familia, el velatorio se realizó este miércoles 29 de abril de 2026, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., en la Funeraria Blandino de la Lincoln, en Santo Domingo. A las 2:30 p.m. los restos fueron trasladados al Cementerio Puerta del Cielo para su sepultura.
"Tu voz queda en el aire, tu poesía en el corazón."
— Frase de despedida de la familia Dotel Caraballo
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