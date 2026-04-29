La comunidad cultural, académica y política dominicana lamenta este miércoles 29 de abril de 2026 la partida del señor Vinicio Dotel, hombre de letras y de micrófono que dedicó su vida al arte de la palabra, tanto escrita como hablada.

Dotel deja un legado construido desde dos vocaciones que se complementan: la poesía, con la que exploró la sensibilidad humana, y la locución, oficio con el que llevó su voz a las audiencias dominicanas a lo largo de los años.

Una familia que llora su partida

El señor Vinicio Dotel era esposo de María Francisca Caraballo y padre de seis hijos: Francia, Omar, Tyrone, Olaya, Aleida e Ildamari Dotel, quienes junto a su madre convocaron a familiares, amigos y allegados a despedirlo.

Entre sus hijos destaca la figura de Olaya Dotel Caraballo, politóloga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), investigadora asociada de FLACSO y exviceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; es actual viceministra del Ministerio de la Presidencia. Olaya es también colaboradora habitual de Acento.com.do, donde ha publicado análisis políticos y sociales de referencia en el debate público dominicano.

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Los actos fúnebres

De acuerdo con la esquela difundida por la familia, el velatorio se realizó este miércoles 29 de abril de 2026, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., en la Funeraria Blandino de la Lincoln, en Santo Domingo. A las 2:30 p.m. los restos fueron trasladados al Cementerio Puerta del Cielo para su sepultura.

"Tu voz queda en el aire, tu poesía en el corazón."

— Frase de despedida de la familia Dotel Caraballo

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