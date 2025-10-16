Fallece Vicente Sánchez Baret, fundador del PRD y PRM

Falleció este jueves el dirigente político y servidor público Vicente Sánchez Baret dejando tras de sí una amplia trayectoria de más de cinco décadas al servicio de la nación.
Sánchez Baret fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que fue secretario de organización y presidente y posteriormente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Durante su carrera, desempeñó diversas funciones en la administración pública y se distinguió por su vocación de trabajo en favor del desarrollo nacional y de su provincia natal, Sánchez Ramírez, a la que dedicó parte importante de su vida política.
Fue ministro de Interior y Policía, Deportes, director general de Aduanas, Senador, diputado y alcalde de la ciudad de Cotuí.
