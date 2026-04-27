Fallece Nedra Talley Ross, la última voz viva de The Ronettes

El mundo de la música perdió este domingo a Nedra Talley Ross, la última integrante fundadora con vida de The Ronettes, el icónico trío femenino que definió el sonido del pop de los años 60. Tenía 80 años y falleció en su hogar a las 8:30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, rodeada de sus seres queridos.

Nedra Talley Ross

La noticia fue confirmada por su hija, Nedra K. Ross, a través de una publicación en Facebook. “Se fue a estar con el Señor”, escribió, describiendo los últimos momentos de su madre como serenos y en paz. La cuenta oficial de The Ronettes en Instagram también difundió un comunicado: “La voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música. Su contribución a la historia del grupo y su influencia perdurable vivirán para siempre”.

Un trío que cambió la música para siempre

The Ronettes nació a comienzos de los años 60 cuando Nedra Talley se unió a sus primas Ronnie Spector y Estelle Bennett para formar uno de los grupos femeninos más influyentes de la historia. Con sus característicos peinados en colmena, su presencia escénica arrolladora y una voz colectiva que atravesó generaciones, el trío se convirtió en un fenómeno global.

The Ronettes

Sus canciones, “Be My Baby”, “Baby, I Love You” y “Walking in the Rain”, no solo dominaron las listas de éxitos de la época, sino que moldearon el sonido del pop y el rock durante décadas. Producidas por Phil Spector y su célebre técnica del “Wall of Sound”, esas grabaciones siguen siendo referencia obligada en la historia de la música.

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El grupo tuvo además el honor de ser el único conjunto femenino en girar junto a The Beatles, en 1966, lo que da una dimensión exacta de su estatura artística en aquel momento.

Inductas al Salón de la Fama del Rock

En 2007, The Ronettes fueron incorporadas al Salón de la Fama del Rock and Roll, reconocimiento que coronó una trayectoria que había influido en artistas de todas las generaciones. Nedra estuvo presente en aquella ceremonia en Nueva York, junto a sus compañeras, en uno de los momentos más emotivos de su carrera.

Tras la disolución del grupo, Talley Ross desarrolló una exitosa carrera en la música cristiana contemporánea, llegando a recibir una nominación al Grammy en ese género.

El último eslabón de una era

Con la muerte de Nedra se cierra el círculo de la formación original. Estelle Bennett falleció en 2009, y Ronnie Spector, la voz más reconocida del grupo y exesposa de Phil Spector, murió en enero de 2022 a causa de un cáncer. Nedra era la última en pie, el último lazo vivo con aquellas voces que definieron una época.

Su partida no es solo la pérdida de una artista: es el fin de un capítulo irrepetible de la historia musical del siglo XX. Pero como suele ocurrir con los grandes, su legado no se apaga. Cada vez que suena “Be My Baby”, Nedra Talley Ross vuelve a estar ahí.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más