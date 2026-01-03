Falleció la noche de este viernes 2 de enero de 2026 la señora Milagros Contreras Castillo de Gil, esposa del periodista Antonio Gil.

El deceso de Contreras enluta a los ingenieros Antonio y José, y a los gerentes y empresarios residentes en el exterior Milagros, Armando y Beatriz Gil Contreras.

La señora Contreras de Gil laboró en el departamento de Prensa de las emisoras Radio Caribe y Radio Televisión Dominicana, fue candidata en tres concursos de belleza y ejecutiva en una de las primeras empresas dedicadas a facilitar los negociados aduanales, antes de contraer matrimonio con el periodista Antonio Gil en 1973.

Tras su matrimonio se concentró en las funciones del hogar, aunque también dedicó tiempo para escribir artículos editoriales en el diario El Caribe y reportajes en el Suplemento Cultural del mismo periódico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sus hijos son los ingenieros Antonio y José, la empresaria Milagros, el economista y especialista en inteligencia artificial Armando, y la empresaria y programadora Beatriz Gil Contreras.

Sus nietos son la doctora Miriam Gil, Antonio y Daniela, el programador de cine Arturo; María José y José Sebastián Gil de León, Ethan Sánchez Gil y Valentina Melión Gil.

La familia tiene prevista su sepultura en el cementerio Jardín Memorial, en Santo Domingo Norte, este domingo 4 de enero a las 11:30 a.m, en La Trinitaria 3. Los oficios religiosos se realizan desde hoy a las 11:30 a.m., en la Capilla Elegance del Jardín Memorial.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más