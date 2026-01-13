Este martes, a la 1:30 de la tarde, falleció Dulce Gómez Achecar, esposa del reconocido economista y exgobernador del Banco Central de la República Dominicana, José Lois Malkun. Su partida enluta a su familia, amigos y a destacados círculos profesionales y académicos del país.

Oriunda de Pimentel, provincia de San Francisco de Macorís, Dulce Gómez Achecar estuvo casada durante 55 años con José Lois Malkun, con quien formó una familia de tres hijos: Rafael, Alexander y Jennifer.

Graduada de Bioanalista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1973, ejerció su profesión en diversos laboratorios privados y ocupó cargos de gran responsabilidad en el sector salud.

Fue directora del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Secretaría de Salud Pública entre 1978 y 1980, y posteriormente se desempeñó como presidenta de la Asociación Dominicana de Laboratorio Clínico.

Entre los años 2000 y 2004, asumió la dirección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), donde trabajó en favor de la protección de los derechos de la infancia.

El fallecimiento de Dulce Gómez Achecar deja un vacío profundo en quienes compartieron con ella momentos de vida y amistad. Su legado se refleja en su compromiso con la familia, la salud pública, la niñez y la creatividad en el ámbito empresarial.

Su vida profesional también incluyó la incursión en el diseño y confección de ropa a la medida, instalando su propio taller en los años 80. Entre 1990 y el 2000 acompañó a su esposo en misiones internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, experiencia que enriqueció su visión sobre la realidad social y económica de la región.

La familia Achecar ha tenido una destacada presencia en el quehacer nacional. Su hermano Manuel Gómez Achecar es presidente de la reconocida empresa de supervisión Epsa-Labco; sus primos Luis Molina Achecar, presidente del Grupo BHD, y Quilvio Cabral Achecar, destacado ingeniero, forman parte de una generación que ha dejado huella en la banca, la ingeniería y el sector empresarial dominicano.

Los actos fúnebres serán anunciados en las próximas horas, y se espera que familiares y amigos se reúnan para rendirle homenaje y despedirla con el respeto y cariño que siempre inspiró.

