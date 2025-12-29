José Miguel Miranda Flete, el joven de 23 años de edad que, según testigos, fue baleado por patrulleros de la Policía Nacional la madrugada del 25 de diciembre, falleció este lunes en el barrio El Papayo, La Ceibita-Santiago.

La muerte de Miranda Flete fue confirmada por José Miguel López, comisionado de los Derechos Humanos en Santiago, quien a la vez denunció que se ha convertido un una rutina está la acción policial, la cual, según dijo, es una sentencia de muerte a los jóvenes por el solo hecho de participar en actividades de recreación.

El representante de los Derechos Humanos dijo que han hecho los levantamientos de lugar para establecer responsabilidades en el caso y proceder en términos judiciales contra los patrulleros.

Aún no se ha precisado si algunos de los agentes policiales ha sido detenido.

En el evento, donde habría sido herido Miranda Flete, también resultó lesionado un primer teniente de la Policía, identificado como Bladimir de Jesús Rodríguez Díaz.

Según los reportes suministrados por la Vocería de la Policía en Santiago, el hecho se produjo mientras agentes policiales realizaban una “intervención preventiva”, sin precisar detalles del incidente ni versiones de los testigos del barrio.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más