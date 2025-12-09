Falleció a la edad de 72 años, Isidro Evaristo de los Santos, excoordinador de la Cátedra de Redacción y Medios y maestro jubilado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln desde las 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. de este martes.

El velatorio continuará mañana miércoles 10 de diciembre en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los familiares del maestro agradecen las oraciones y acompañamiento en este momento de duelo.

