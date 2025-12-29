Falleció la noche del domingo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el periodista Santiago González, quien fue coordinador de los periódicos Hoy y El Nacional, además de participar en diversos programas de radio y televisión.

González también se desempeñó como director de Comunicaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC). Al momento de su fallecimiento, se encontraba ingresado en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS). El periodista padecía cáncer desde hacía varios años.

Santiago González era esposo de la activista social Raquel Rivera Rodríguez, con quien procreó dos hijos.

Según informaron sus familiares, sus restos serán expuestos a partir de las 2:00 de la tarde de este lunes en la funeraria del cementerio Jardines del Recuerdo, en el sector La Otra Banda.

Trayectoria profesional

Santiago González laboró en Teleuniverso, canal 29, donde fue presentador de espacios informativos como Teleuniverso Al Día, Noticiero Universal e Informativo 29.

Durante muchos años fue comentarista del programa “Ustedes y Nosotros”, junto al productor y presentador José Fabián. También trabajó en “La Revista”, programa producido por Haime Thomas Frías Carela.

En la prensa escrita, se desempeñó como jefe de redacción en Santiago de los periódicos Hoy y El Nacional, consolidando una sólida reputación profesional.

En los últimos 15 años fue encargado de la Gerencia de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional del Cibao y, actualmente, conducía junto a la periodista Laridis Zapata el programa Lo Nuevo, transmitido por Telemedios, canal 8. En su trayectoria también se incluye su labor en la emisora católica Radio Santa María.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más