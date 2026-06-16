Falleció el pujante empresario agrícola Antonio Ramón Taveras Taveras, pionero en el cultivo y exportación de mangos en el país y destacado creador de empleos.

Oriundo de la comunidad de Estancia Nueva, Moca, provincia de Espaillat, nació en 1951, hijo de los señores Antonio y Bienvenida Taveras.

Sus restos serán velados este martes 16 de junio en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús, en Moca, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Antonio Taveras, conocido popularmente como «Noni», además de ser un exitoso empresario agrícola, fue un correcto ciudadano que se distinguió por sus valiosos aportes a su comunidad.

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En ese sentido, destacó por su apoyo al desarrollo de la educación mediante el apadrinamiento de las escuelas de su localidad, el patrocinio de estudios universitarios a estudiantes sobresalientes y el respaldo constante a diversas instituciones sociales.

Su partida a destiempo enluta a su esposa, Margarita Camacho; a sus hijos, Zoila y Raúl; a sus nietos, hermanos y demás familiares y amigos. Asimismo, deja un profundo pesar en el sector empresarial, en la provincia Espaillat y, de manera especial, en su querida comunidad de Estancia Nueva.

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