La comunidad profesional, académica y política del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del economista Milovan Ernesto Pérez Prats.

Pérez Prats se destacó por su trayectoria en el ámbito de las finanzas y la economía, participando frecuentemente como analista, conferencista y articulista en medios nacionales y espacios de debate como el Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS). En estos escenarios abordó temas cruciales sobre la coyuntura económica nacional y las finanzas públicas dominicanas.

Sus restos fueron expuestos en la capilla La Paz de la Funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, e inhumados en el cementerio Cristo Redentor.

Legado de una familia ligada a la historia del país

El deceso de Milovan Pérez Prats enluta a una destacada familia con una amplia huella en la política, la educación, el periodismo y la economía del país:

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Su madre Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez es una histórica educadora, exministra de Educación y primera mujer en presidir un partido político en América Latina (Partido Revolucionario Dominicano).

Su padre Mario Emilio Pérez, reconocido periodista, ensayista y escritor dominicano.

Y su hermano Francisco Manuel Guerrero Prats es un destacado economista que se desempeñó como gobernador del Banco Central de la República Dominicana y secretario de Estado de Finanzas.

Pérez Prats fue designado el 28 de marzo de 2012 mediante el Decreto150-12 como asesor del Poder Ejecutivo en materia de pensiones, cargo del cual fue removido en agosto de 2020 mediante el decreto del presidente Danilo Medina.

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