Falleció ahogado Ignacio Joga Isa, presidente de Óptica Almánzar y de la Fundación Mundo Verde, en un hecho ocurrido en una playa de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Joga Isa, nativo del municipio de Rancho Arriba, en la provincia San José de Ocoa, era conocido por su activismo ambiental y por sus constantes denuncias en defensa de los recursos naturales.

La información fue confirmada por su hermano Franklin Joga, quien indicó que el hecho ha consternado a familiares, allegados y comunitarios. Según los reportes, Ignacio Joga habría comunicado a su esposa que se dirigía hacia la playa, donde posteriormente fue observado el vehículo en el que se desplazaba.

Un defensor del medio ambiente

La muerte de Ignacio Joga Isa ha provocado pesar en sectores vinculados a la protección ambiental, debido a su trayectoria en favor de los recursos naturales y su labor de denuncia frente a problemáticas como la deforestación y la extracción indiscriminada de materiales de ríos.

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A través de la Fundación Mundo Verde, Joga Isa impulsó acciones de concienciación ambiental y participó en actividades orientadas a la protección de los ríos, los bosques y las comunidades afectadas por daños ecológicos.

También era reconocido por promover la siembra de árboles y por entregar gratuitamente plantas de distintas especies a clientes de Óptica Almánzar, organizaciones e instituciones del país.

Consternación por su fallecimiento

El fallecimiento del empresario y ambientalista ha generado consternación especialmente en Rancho Arriba, su comunidad natal, así como entre personas e instituciones que conocían su trabajo en favor del medio ambiente.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ahogamiento.

Con su muerte, distintos sectores lamentan la partida de una figura que combinó su actividad empresarial con una causa pública centrada en la defensa de la naturaleza y la protección de los recursos naturales del país.

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