¿Está mal asesorado Jean Alain? Sus abogados responden

Jean Alain Rodriguez

El consejo de defensa del Jean Alain Rodríguez respondió este jueves a las críticas surgidas a raíz de la acción de amparo con la que el exprocurador busca una disculpa pública por parte del Ministerio Público y que se desligue su nombre de la palabra Medusa en los medios de comunicación.

Al respecto, el jurista Carlos Balcácer afirmó que ha habido un error de interpretación en cuanto al recurso de amparo, asegurando que nunca se han aspirado a que los medios de comunicación veten ningún tipo de expresión referente al caso.

“Al contrario, cuando fue la única vez que ustedes han tenido acceso cuando Jean Alain está en la corte. ¿Qué pidió el Pepca? Que no lo dejaran entrar a ustedes. ¿Qué pedimos nosotros? Que los dejaran entrar. Si es por ellos las puertas no se abren”, señaló.

Además, indicó que no se trata “tanto” de una disculpa pública, sino desligar el término Medusa con el nombre del exprocurador.

“Simplemente es desligar el animal marino con el nombre de Jean Alain. El Ministerio Público puede utilizar ese término de manera interna, no vincular públicamente a Jean Alain con ese nombre marino”, precisó.

Sobre los cuestionamientos que se han hecho en torno a si Rodríguez desobedece la estrategia de sus abogados, Balcácer afirmó que ellos no tienen “clientes desobedientes”.

“Nosotros felizmente no tenemos un cliente desobediente, ahora, si te digo una cosa, ese es el tribunal competente para eso (el TSA para ventilar el recurso de amparo). El juez de control no puede referirse a un término que procura afectar el nombre o la moral de la persona. Entonces, esa decisión del TSA no le dio ganancia a nadie. Lo que pasa es que el oportunismo del Ministerio Público manipulando la resolución se eleva y dice que ganaron con la resolución y no”, señaló Balcácer.

El abogado se refiere a la reciente decisión la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que se declaró incopetente para conocer el recurso de amparo interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Con su decisión, el tribunal también remitió ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el recurso, con el que Rodríguez persigue además que sea retirado de todas las noticias publicadas en los medios de comunicación el nombre Medusa, el cual ha sido utilizado por las autoridades para denominar el caso de supuesta corrupción administrativa