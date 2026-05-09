El equipo de Noticias SIN fue reconocido en Guatemala con el premio Iris América 2026, otorgado por la Academia Española de la Televisión, en un encuentro que reunió a representantes de 22 países de Hispanoamérica.

La distinción, que reconoce la cobertura de la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set, estuvo marcada por un tono de profunda sensibilidad, especialmente en las palabras de la periodista Alicia Ortega, quien recibió el galardón junto a Ezequiel Abiú.

Ortega expresó el peso emocional que implicó el reconocimiento. “Es muy triste tener que ganar un premio por una cobertura así”, señaló en referencia al hecho que dejó 236 víctimas mortales. La comunicadora recordó que el equipo trabajó de forma ininterrumpida desde el momento en que ocurrió la tragedia hasta pasada la medianoche.

“Cuando mueren 236 seres humanos en un minuto, y todavía estamos lidiando con las secuelas, fue un trabajo desde que ocurrió y no paramos ese día”, afirmó.

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La periodista también agradeció el respaldo recibido, destacando el apoyo constante a su labor informativa en momentos de alta carga emocional. Sus palabras reflejaron no solo el impacto de la cobertura, sino también la responsabilidad de ejercer el periodismo en medio de situaciones de gran sensibilidad social.

Por su parte, Abiú destacó el esfuerzo del equipo que participó en la cobertura, integrado por reporteros, productores, camarógrafos y personal de apoyo, quienes trabajaron durante más de 20 horas continuas.

Más allá del galardón, el reconocimiento pone en relieve el compromiso, la entrega y la capacidad del equipo de Noticias SIN para informar con rigor en medio del dolor de un país entero.

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