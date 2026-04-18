El Centro de Operaciones de Emergencias informó que mantiene 26 provincias bajo niveles de alerta debido a los efectos de una vaguada que continúa generando lluvias en gran parte del territorio nacional.

COE mantiene 26 provincias en alerta por lluvias; más de 230 mil usuarios sin agua

De acuerdo con el informe preliminar, 11 provincias se encuentran en alerta amarilla y 15 en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Alerta Amarilla

La Vega

San Juan

San José de Ocoa

El Seibo

Monte Plata

La Romana

San Pedro de Macorís

Hato Mayor

Santo Domingo

San Cristóbal

Distrito Nacional

Alerta Verde

María Trinidad Sánchez

Samaná

Monseñor Nouel

Valverde

Dajabón

Azua

Duarte (especialmente Bajo Yuna)

Sánchez Ramírez

Santiago

Montecristi

Espaillat

Puerto Plata

Santiago Rodríguez

La Altagracia

Hermanas Mirabal

Las autoridades reportaron que al menos 14 personas fueron rescatadas en las provincias San Cristóbal y La Romana, mientras que tres comunidades permanecen incomunicadas en Monte Plata a causa de las crecidas de ríos.

En cuanto a los daños, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados informó que 23 acueductos están fuera de servicio, afectando a más de 230,104 usuarios.

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El organismo también alertó que las lluvias podrían intensificarse en horas de la tarde con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del este, noreste y el Gran Santo Domingo.

Ante esta situación, el COE reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, no utilizar balnearios en zonas bajo alerta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia, con monitoreo constante en las zonas vulnerables y operativos preventivos para salvaguardar vidas y propiedades.

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