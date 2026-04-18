El Centro de Operaciones de Emergencias informó que mantiene 26 provincias bajo niveles de alerta debido a los efectos de una vaguada que continúa generando lluvias en gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el informe preliminar, 11 provincias se encuentran en alerta amarilla y 15 en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Alerta Amarilla
- La Vega
- San Juan
- San José de Ocoa
- El Seibo
- Monte Plata
- La Romana
- San Pedro de Macorís
- Hato Mayor
- Santo Domingo
- San Cristóbal
- Distrito Nacional
Alerta Verde
- María Trinidad Sánchez
- Samaná
- Monseñor Nouel
- Valverde
- Dajabón
- Azua
- Duarte (especialmente Bajo Yuna)
- Sánchez Ramírez
- Santiago
- Montecristi
- Espaillat
- Puerto Plata
- Santiago Rodríguez
- La Altagracia
- Hermanas Mirabal
Las autoridades reportaron que al menos 14 personas fueron rescatadas en las provincias San Cristóbal y La Romana, mientras que tres comunidades permanecen incomunicadas en Monte Plata a causa de las crecidas de ríos.
En cuanto a los daños, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados informó que 23 acueductos están fuera de servicio, afectando a más de 230,104 usuarios.
El organismo también alertó que las lluvias podrían intensificarse en horas de la tarde con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del este, noreste y el Gran Santo Domingo.
Ante esta situación, el COE reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, no utilizar balnearios en zonas bajo alerta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia, con monitoreo constante en las zonas vulnerables y operativos preventivos para salvaguardar vidas y propiedades.
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