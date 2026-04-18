El Centro de Operaciones de Emergencias informó que mantiene 26 provincias bajo niveles de alerta debido a los efectos de una vaguada que continúa generando lluvias en gran parte del territorio nacional.

COE mantiene 26 provincias en alerta por lluvias; más de 230 mil usuarios sin agua

De acuerdo con el informe preliminar, 11 provincias se encuentran en alerta amarilla y 15 en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Alerta Amarilla

  • La Vega
  • San Juan
  • San José de Ocoa
  • El Seibo
  • Monte Plata
  • La Romana
  • San Pedro de Macorís
  • Hato Mayor
  • Santo Domingo
  • San Cristóbal
  • Distrito Nacional

 Alerta Verde

  • María Trinidad Sánchez
  • Samaná
  • Monseñor Nouel
  • Valverde
  • Dajabón
  • Azua
  • Duarte (especialmente Bajo Yuna)
  • Sánchez Ramírez
  • Santiago
  • Montecristi
  • Espaillat
  • Puerto Plata
  • Santiago Rodríguez
  • La Altagracia
  • Hermanas Mirabal

Las autoridades reportaron que al menos 14 personas fueron rescatadas en las provincias San Cristóbal y La Romana, mientras que tres comunidades permanecen incomunicadas en Monte Plata a causa de las crecidas de ríos.

En cuanto a los daños, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados informó que 23 acueductos están fuera de servicio, afectando a más de 230,104 usuarios.

El organismo también alertó que las lluvias podrían intensificarse en horas de la tarde con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del este, noreste y el Gran Santo Domingo.

Ante esta situación, el COE reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, no utilizar balnearios en zonas bajo alerta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia, con monitoreo constante en las zonas vulnerables y operativos preventivos para salvaguardar vidas y propiedades.

EN ESTA NOTA

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