La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, arribó la mañana del sábado a la República Dominicana para cumplir una agenda oficial que se extenderá hasta el martes 2 de junio.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la jefa de Estado recibió los honores de protocolo correspondientes a su investidura, a cargo del Cordón Presidencial del Regimiento de la Guardia de Honor del Ministerio de Defensa.
La recibió una comisión de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el embajador dominicano en Guyana, con acreditación concurrente en Surinam, Ernesto Torres, y el embajador Francisco Cantizano, director de Ceremonial de Estado y Protocolo. También estuvo presente el director de Prensa de la Presidencia, Carlos Alberto Caminero.
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