El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) encabeza este lunes, a las 11:00 de la mañana, el lanzamiento del Operativo Semana Santa 2026, en un acto que tiene lugar en el peaje del kilómetro 32 de la autopista Duarte, para dar a conocer las medidas de prevención y seguridad que serán implementadas durante el asueto.