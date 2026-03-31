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En vivo: Lanzamiento del Operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026: Peaje autopista Duarte
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) encabezará este lunes, a las 11:00 de la mañana, el lanzamiento del Operativo Semana Santa 2026, en un acto que tendrá lugar en el peaje del kilómetro 32 de la autopista Duarte, donde se darán a conocer las medidas de prevención y seguridad que serán implementadas durante el asueto.
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