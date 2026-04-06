El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presenta este lunes 6 de abril el balance final del operativo "Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026″, que movilizó a más de 51 mil colaboradores en todo el territorio nacional.

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El dispositivo, que estuvo activo desde las 2:00 de la tarde del Jueves Santo hasta este domingo 6 de abril, arrojó en sus boletines previos cifras preocupantes: al menos 18 personas fallecidas en accidentes de tránsito, más de 120 siniestros viales —la mayoría involucrando motocicletas—, 145 intoxicaciones alcohólicas (tres de ellas de menores de edad) y 86 casos de intoxicación alimentaria.

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Además, el COE elevó las alertas meteorológicas a 17 provincias durante el fin de semana por el impacto de una vaguada que provocó lluvias, crecidas de ríos e inundaciones en varias zonas del país.

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