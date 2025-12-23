En servicio nuevas obras para mejorar tránsito y reducir accidentes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que, como parte de los esfuerzos preventivos para mejorar el flujo vehicular y reducir los accidentes de tránsito durante las festividades navideñas, dejó en servicio el nuevo retorno operacional en el kilómetro 110 próximo a la altura de El Pino en La Vega y la ampliación a seis carriles del puente reconstruido de Río Verde, en la provincia La Vega.

El MOPC anunció, además, que en los próximos días entrará en operación el retorno ubicado en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, donde anteriormente se encontraba el peaje.

La institución destacó que estas ejecuciones forman parte de los trabajos de ampliación de la Autopista Duarte, orientados a modernizar su infraestructura, elevar los estándares de seguridad vial y ofrecer una experiencia de desplazamiento más eficiente y confiable para conductores y pasajeros.

