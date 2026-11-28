El embajador de la Unión Europea ante la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó el potencial de las empresas europeas para contribuir al desarrollo de sectores estratégicos del país, especialmente energía renovable, telecomunicaciones e infraestructura tecnológica.

El diplomático ofreció estas declaraciones durante una recepción en la que participaron representantes de los medios de comunicación y embajadores europeos acreditados en el país, incluida la embajadora del Reino Unido.

Durante el encuentro, Fuentes Milani señaló que las compañías europeas pueden desempeñar un papel importante en el cumplimiento de la meta dominicana de alcanzar un 30 % de energía renovable en su matriz energética.

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En materia de telecomunicaciones, defendió la participación de proveedores europeos en el despliegue de las redes 5G y aseguró que estos ofrecen servicios de calidad y garantías de seguridad para proteger los datos y prevenir la introducción de códigos maliciosos.

Asimismo, respaldó el decreto que establece restricciones al suministro de equipos considerados de alto riesgo en las licitaciones de tecnología 5G.

Sin embargo, consideró que las medidas de seguridad no deberían limitarse al equipamiento central o core, que representa aproximadamente el 20 % de la inversión, sino extenderse al 80 % restante de la infraestructura.

Fuentes Milani sostuvo que, si República Dominicana aspira a convertirse en un centro regional de conectividad y desarrollo tecnológico, necesita proveedores que ofrezcan garantías de confiabilidad y seguridad.

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