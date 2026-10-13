El embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, advirtió este martes que el crimen transnacional organizado representa una amenaza para las sociedades, debilita las instituciones y pone en riesgo la seguridad ciudadana, por lo que consideró necesaria una respuesta conjunta entre Europa, América Latina y el Caribe.

“Pocos temas nos unen con tanta urgencia como la lucha contra el crimen transnacional organizado. Es una amenaza que afecta a nuestras sociedades, debilita nuestras instituciones y pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos”, expresó durante la apertura del Encuentro Anual 2026 del Programa EL PAcCTO 2.0, celebrado en Santo Domingo.

Fuentes Milani sostuvo que, para la Unión Europea, la cooperación con América Latina y el Caribe en materia de seguridad y justicia constituye una prioridad, y señaló que las acciones para enfrentar estas amenazas deben sustentarse en principios compartidos como los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia.

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Destaca cooperación entre ambas regiones

El diplomático valoró el papel de EL PAcCTO 2.0 como mecanismo para fortalecer la colaboración entre las instituciones de ambas regiones, mediante espacios de diálogo, redes de trabajo e intercambio de experiencias.

Según explicó, el programa permite convertir los compromisos políticos en acciones concretas y una cooperación cada vez más operativa frente al crimen organizado.

“Su presencia refleja el compromiso compartido con el diálogo, la cooperación y la acción conjunta en la lucha contra el crimen transnacional organizado”, manifestó al dirigirse a los representantes de los países participantes.

Fuentes Milani también agradeció a República Dominicana por acoger el encuentro y destacó su participación en el programa.

El evento se desarrolla del 13 al 15 de octubre en el Salón Ópalo del Hotel Embassy Suites by Hilton, con representantes de instituciones vinculadas a la justicia y la seguridad de diferentes países de América Latina, el Caribe y Europa.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más