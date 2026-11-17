Las embajadas de Francia y Alemania en la República Dominicana organizarán dos encuentros para debatir sobre los desafíos que representan la desinformación y la inteligencia artificial para el ejercicio del periodismo y la verificación de las informaciones.
La actividad, titulada «El periodismo ante los retos de la desinformación y la inteligencia artificial», busca propiciar un intercambio sobre las dificultades que enfrentan los profesionales de la comunicación ante la circulación de contenidos falsos o manipulados y el impacto de las nuevas tecnologías en los medios.
En las mesas redondas participarán las periodistas dominicanas Alicia Ortega y Edith Febles, junto con Laure Linot, responsable del área de formación del Centro para la Educación en Medios e Información (CLEMI), de Francia, y Benedikt Borchers, director de programas de DW Akademie, de Alemania.
El primer encuentro tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en la Universidad APEC (UNAPEC), en Santo Domingo.
La segunda jornada se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago.
La convocatoria plantea abordar los retos que supone la transformación tecnológica para el trabajo periodístico, particularmente en la verificación de fuentes, la identificación de contenidos manipulados y la responsabilidad de los medios en la difusión de información confiable.
Las personas interesadas en participar pueden confirmar su asistencia llenando este formulario de inscripción
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