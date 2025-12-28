La República Dominicana decomisó en 2025 más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En el marco de las estrategias conjuntas y la firme misión del Gobierno dominicano, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, Aduanas, agencias de Inteligencia del Estado y la cooperación internacional, informó que se lograron confiscar durante 2025, unos 31,294 kilogramos y con el apoyo de países aliados, otros 17,041, para un total consolidado de 48,335 kilogramos (48.3 toneladas) de distintas drogas.

De acuerdo a estadísticas oficiales, las autoridades ocuparon en operaciones desplegadas en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos del país, 19,586 kilogramos de cocaína, 11,564 de marihuana, 121.47 de crack, así como 21.53 kilogramos de éxtasis, hachís, tusi, metanfetaminas, entre otras sustancias controladas.

Durante las intervenciones, se arrestaron a 46,367 personas y se confiscaron además, 404 armas de distintos calibres, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2,082 vehículos, equipos de radionavegación, radios de comunicación, celulares, 58,408.00 dólares 34,514,785 pesos, entre otras evidencias.

Las autoridades informaron además, que con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), se logró extraditar y deportar a unos 84 fugitivos de la Justicia internacional, consolidando sus operativos de búsqueda y captura de prófugos a nivel nacional.

Las cifras de incautaciones de drogas, bienes muebles e inmuebles, dinero vehículos, entre otras propiedades, el desmantelamiento de redes de narcotráfico, así como la capacidad operativa en la detención y extradición de fugitivos, demuestra el firme compromiso del Gobierno del Presidente Luis Abinader, de enfrentar con determinación a las estructuras criminales, apuntó la DNCD.

El presidente de la DNCD, vicealmirante Jose M. Cabrera Ulloa, destacó el arduo trabajo de los hombres y mujeres que conforman el organismo antinarcóticos, y garantizó que continuaran ejecutando estrategias, junto a otras instituciones para enfrentar y erradicar el tráfico de sustancias controladas.