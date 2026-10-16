El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció la implementación de tres modalidades de compensación para los conductores de 65 años o más a quienes previamente se les había limitado a dos años la vigencia de sus licencias de conducir.

La medida responde al cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional y de un decreto presidencial que restablecen la vigencia de cuatro años contemplada en el artículo 208 de la Ley núm. 63-17.

La disposición, instruida por el director ejecutivo de la entidad, Juan Manuel Méndez García, al director de Licencias de Conducir, Augusto Pérez Sánchez, busca compensar los montos netos pagados por los usuarios que no hayan sido reembolsados. Los trámites se realizarán dentro de los 90 días previos al vencimiento del documento.

Tres modalidades de compensación

Las opciones para regularizar la vigencia de la licencia se determinarán según el monto efectivamente pagado y no reembolsado.

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Renovación gratuita por dos años adicionales: dirigida a personas de 75 años o más que hayan pagado la tarifa completa correspondiente a cuatro años, pero hayan recibido una licencia con vigencia de solo dos años. En esos casos, podrán obtener los dos años restantes sin costo adicional.

dirigida a personas de 75 años o más que hayan pagado la tarifa completa correspondiente a cuatro años, pero hayan recibido una licencia con vigencia de solo dos años. En esos casos, podrán obtener los dos años restantes sin costo adicional. Extensión mediante el pago del 50 % restante: quienes hayan pagado una tarifa reducida equivalente al 50 % del costo de una licencia por cuatro años podrán solicitar una extensión por dos años más, al término del período inicial, mediante el pago de la mitad restante. El monto total no deberá superar la tarifa estándar de la licencia de cuatro años.

quienes hayan pagado una tarifa reducida equivalente al 50 % del costo de una licencia por cuatro años podrán solicitar una extensión por dos años más, al término del período inicial, mediante el pago de la mitad restante. El monto total no deberá superar la tarifa estándar de la licencia de cuatro años. Emisión de una nueva licencia por cuatro años: quienes prefieran obtener un documento nuevo, con una vigencia de cuatro años a partir de la fecha del trámite, podrán solicitarlo mediante el pago completo de la tarifa correspondiente a su categoría, independientemente de los pagos anteriores.

Requisitos y proceso de aplicación

Para acceder a estas disposiciones, el Intrant verificará los documentos, los pagos y el expediente de cada conductor.

Los montos pagados serán validados mediante el sistema oficial de la institución. Si el pago no aparece registrado, el usuario deberá presentar el comprobante físico correspondiente.

Además, cada trámite deberá contar con un registro en el sistema que identifique la modalidad aplicada, la fecha y el monto auditado.

La documentación requerida incluye la cédula de identidad y electoral, la licencia de conducir vencida o próxima a vencer y, cuando corresponda, el recibo de pago.

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