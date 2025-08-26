El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó la detención y entrega a las autoridades de Migración de 78 ciudadanos haitianos que se encontraban en situación migratoria irregular. Estas acciones se llevaron a cabo mediante operativos realizados el fin de semana en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Personal de la institución militar interceptó tres vehículos en el municipio de Mao, provincia Valverde, donde se detuvo a 34 ciudadanos haitianos indocumentados, de acuerdo con un comunicado de prensa del ejército.

Durante la operación, fueron retenidos los siguientes vehículos: un Kia K5, color mamey, conducido por Jeffry Narciso Rosario Hilario, quien transportaba a 11 personas indocumentadas; un segundo Kia K5, color mamey, bajo la conducción de Víctor Manuel Rodríguez, con 12 personas indocumentadas a bordo; y un Hyundai Sonata, color blanco, conducido por Juan Carlos García, que trasladaba a 11 personas indocumentadas.

En total, se interceptaron 35 ciudadanos haitianos, distribuidos en 14 hombres, 13 mujeres y 7 menores de edad. El operativo fue ejecutado en la calle Desiderio Arias por personal de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército.

Los conductores, los indocumentados y los vehículos, fueron trasladados a la sede de la Cuarta Brigada en Mao, para los fines legales correspondientes.

Detienen a 25 indocumentados en Montecristi

Como parte de los operativos para controlar la migración ilegal y combatir actividades ilícitas en la frontera, el ejército detuvo a 25 personas haitianas en condiciones migratorias indefinidas, mediante acciones realizadas en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

La operación tuvo lugar luego de que miembros del Ejército encontraran una yipeta Mitsubishi Sport de color verde, que había sido dejada por su conductor tras percatarse de la presencia militar. En el interior del vehículo se encontraban 10 hombres, 12 mujeres y tres 3 menores de edad, todos de nacionalidad haitiana, sin portal las documentaciones requeridas para ingresar al país.

De acuerdo con informaciones de inteligencia, la operación está vinculada a una red dedicada al tráfico de migrantes indocumentados, presuntamente dirigida por individuos conocidos por los apodos de “Coco”, “Fraile” y “Gaby”, quienes forman parte de una estructura denominada llamada “La Asociación”.

Según la institución castrense, los presuntos integrantes de la red delictiva serían los responsables de organizar y entregar a los extranjeros indocumentados al conductor del vehículo, quien los transportaría hasta los grandes centros urbanos.

El ERD comunicó que los detenidos y el vehículo involucrado fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando, sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, a los fines de realizar los procedimientos legales pertinentes.

Interceptan a 19 extranjeros en Santiago Rodríguez

El Ejército de la República Dominicana reportó la detención de 19 ciudadanos que no contaban con documentación, como resultado de un operativo de verificación realizado en el puesto de chequeo militar El Guanal, ubicado en la provincia Santiago Rodríguez.

El hecho ocurrió cuando miembros del ERD interceptaron al grupo de extranjeros que intentaba evadir el puesto de control. Entre los detenidos figuran 10 hombres, cinco mujeres y cuatro menores de edad.

Las autoridades militares comunicaron que las personas indocumentadas fueron remitidas a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería para llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes.