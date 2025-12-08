Personal del Ejército de la República Dominicana (ERD) incautó un total de 59,600 unidades de cigarrillos extranjeros ingresados ilegalmente desde Haití, durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde, informó este lunes la institución militar.

Durante el operativo realizado en el Parador Félix, frente al cementerio municipal de Mao, se procedió a la detención de una yipeta Toyota Highlander negra, conducida por L.M. R.C., ciudadano dominicano, quien fue arrestado como resultado de la intervención.

Durante la detención, se localizaron en distintas áreas del vehículo cinco cajas y 48 paquetes de cigarrillos de la marca Capital, lo que corresponde a un total de 298 paquetes, 2,980 cajetillas y 59,600 unidades, indica el comunicado.

La persona detenida, el vehículo y la mercancía incautad fueron llevados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD para realizar los trámites necesarios ante las autoridades correspondientes.

Por último, el documento destaca que las fuerzas militares del ejército seguirán realizando operaciones dirigidas a combatir el contrabando de mercancías, el tráfico de personas indocumentadas y otros delitos cometidos en la frontera terrestre.