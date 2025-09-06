El ejército arresta a 48 personas indocumentadas en la frontera

Militares dominicanos arrestaron a 48 personas indocumentadas en diversos operativos llevados a cabo en las últimas horas.

El Ejército de República Dominicana (ERD) confiscó más de 3 millones de pesos de diferentes monedas, y 200,000 cigarrillos de contrabando, en en las provincias Dajabón, San Juan de la Maguana y Valverde.

En San Juan de la Maguana, una ciudadana haitiana fue detenida por miembros del ejército tras ser sorprendida transportando una cantidad significativa de dinero en diversas monedas, sin hacer la correspondiente declaración aduanera.

Las autoridades identificaron a Maximat Milienne como la persona detenida durante una inspección de rutina en el Puesto de Chequeo El Portón del Llano. En ese momento, Milienne viajaba como pasajera en un camión Freightliner de color blanco, cuyo conductor era el ciudadano dominicano Manuel Emilio Reyes Espejo. Durante la revisión, se encontraron RD$ 3,524,250.00, US$ 14,250.00 y 231,250.00 gourdes haitianos sin declarar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con sus declaraciones, la ciudadana extranjera indicó que se dirigía al mercado de Hato Viejo, ubicado en el Distrito Municipal Sabana Cruz, con el objetivo de efectuar el pago de una mercancía. La persona detenida fue trasladada, junto al dinero, a la Fortaleza La Estrelleta, sede de la Tercera Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

Decomisan cigarrillos de contrabando

Efectivos del ejército decomisaron 209,600 unidades de cigarrillos marca Capital que habían sido introducidos ilegalmente al país desde Haití. La incautación se realizó mediante dos operativos en la sección Maizal, provincia Valverde.

En el primer caso, las autoridades detuvieron a Alquímides Bueno Rodríguez, quien conducía una camioneta Toyota Hilux blanca en la que se transportaban 499 paquetes de cigarrillos de la marca Capital, equivalentes a 99,800 unidades. Según un comunicado emitido por la entidad militar, estos productos fueron introducidos al país sin el pago de los impuestos correspondientes.

Pocos minutos después, agentes de la patrulla del ERD procedieron a la detención de Mariolis Julián Fortuna Peña, quien conducía otra camioneta Toyota Hilux de color blanco. En el interior del vehículo fueron encontrados otros 549 paquetes de cigarrillos de la marca Capital, lo que equivale a un total de 109,800 unidades.

Las personas arrestadas serán entregadas al Ministerio Público bajo cargos de tráfico de mercancía ilícita, mientras que la mercancía incautada será enviada al CECCOM para cumplir con los procedimientos legales pertinentes.

Detienen a 48 indocumentados en Dajabón

Como parte de las acciones para combatir el tráfico ilegal de personas, una patrulla del ejército detuvo a un grupo de 48 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en el municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

La operación fue llevada a cabo cuando los miembros del ERD, apostados en la Inspectoría de Loma de Cabrera, interceptaron a los extranjeros que intentaban evadir los dispositivos de seguridad militar.

Dentro de los detenidos figuran 35 hombres, 11 mujeres y dos menores de edad, quienes fueron trasladados al décimo Batallón de Infantería para los fines legales correspondientes.

El Ejército continuará realizando operativos de interdicción migratoria, seguridad ciudadana, control del contrabando ilícito y apoyo a otras instituciones estatales en la zona fronteriza, concluye el comunicado.